France: Des concerts de casseroles pour protester contre Emmanuel Macron

Des rassemblements réunissant parfois plusieurs centaines de personnes ont eu lieu lundi soir partout en France pour protester contre Emmanuel Macron, un an après sa réélection, des manifestants se rendant notamment à la gare de Lyon à Paris pour y huer le ministre de l’Éducation Pap Ndiaye.

Dans la capitale, plusieurs centaines d’opposants au chef de l’État se sont réunies sur la place de l’Hôtel de Ville à 20h00, selon une journaliste de l’AFP. Elles ont dégainé casseroles, couvercles et moules à gâteau en métal pour un concert cacophonique, ponctué de «Macron démission» et d’autres chants protestataires.

«Je ne manifeste pas pour moi»

Composée essentiellement de jeunes, la foule a entonné des chants antifascistes et anti-Macron dans le hall principal de la gare faisant face à un cordon de forces de l’ordre. Le ministre a pu quitter la gare sans passer devant les manifestants.

Les manifestants se sont ensuite élancés en manifestation sauvage arpentant à pas rapide les rues de l’est de la capitale, renversant des poubelles et des vélos et parfois en y mettant le feu. Dans un jeu de chat et de la souris, les forces de l’ordre se sont lancé dans la poursuite de groupes de manifestants.