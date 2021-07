Genève : Des concerts jusqu’à 3000 spectateurs

Une trentaine de concerts gratuits sont programmés durant la saison estivale au Jardin Botanique et au parc La Grange. Les jauges et restrictions varient selon le lieu.

La manifestation « Musiques en été », proposée par la Ville de Genève, s’adapte aux récents assouplissements des mesures anti-Covid. Du 6 juillet au 27 août, 32 concerts sont prévus sur deux scènes, qui auront chacune un protocole sanitaire différent. La scène aux Conservatoire et Jardin Botaniques pourra accueillir tous les mardis et mercredis à 21h jusqu’à 500 spectateurs, debout ou assis, sans aucune restriction ni réservation.

Au parc La Grange, les jeudis et vendredis à 19h, la scène Ella Fitzgerald aura une capacité d’accueil de 3000 personnes maximum, debout ou assises, sans réservation. Pour y accéder, il faudra présenter un certificat Covid avec QR code attestant d’une vaccination, d’un résultat de test négatif (PCR de moins de 72 heures ou test rapide de moins de 48 heures) ou d’une guérison depuis moins de 6 mois. Pour vérifier les QR codes délivrés par d’autres pays européens, et dans l’attente d’une harmonisation des applications de contrôles, « Musique s en été » utilisera « Covid Certificate Check » et « TousAntiCovid Verif » .