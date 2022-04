L’Estivale Open Air dévoile son programme complet

Estavayer-le-Lac (FR) : Des concerts sur terre et sur l’eau à l’Estivale Open Air

Le festival d’Estavayer-le-Lac a dévoilé l’entier de sa programmation. Ses artistes se produiront, du 26 au 30 juillet 2022, sur un site repensé.

Après avoir déjà annoncé les concerts des têtes d’affiche Bigflo & Oli, dont ce sera l’unique live en suisse cet été, Eddy de Pretto, Niska ou Vianney, le festival devait encore compléter son affiche. C’est désormais chose faite. L’open air a dévoilé l’entier de son programme et répondu ainsi à la question qui brûlait quelques lèvres: le rock sera-t-il de la partie. Oui, il le sera, le mercredi 27 juillet 2022, avec les venues de The Stranglers, The Libertines ou encore Mass Hysteria. Ce dernier groupe est, pour l’anecdote, le seul survivant de la programmation mort-née, à cause du Covid, prévue en 2020. «Je suis très fier de cette soirée qui couvre trois courants de rock avec du punk, du metal et du garage. De plus, accueillir The Libertines, avec Pete Doherty, qui a tant apporté à la musique, lors de la tournée anniversaire des 20 ans de l’album culte «Up The Bracket», c’est vraiment fort», se réjouit Nicolas Bally, directeur de l’Estivale.