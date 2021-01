Olympisme : Des conditions «extrêmement difficiles» pour les sportifs non vaccinés

Le CIO veut encourager la vaccination pour les sportifs engagés aux JO de Tokyo cet été. Or, les athlètes ne sont pas prioritaires. Certains doivent s’attendre à vivre une situation compliquée.

Les sportifs participant aux JO de Tokyo dans six mois et qui ne seront pas vaccinés devront composer avec des conditions «extrêmement difficiles», a prévenu lundi Denis Masseglia, le président du comité national olympique et sportif français (CNOSF).