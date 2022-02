Etats-Unis – Des conducteurs de Mazda contraints d’écouter la radio publique

États-Unis : Des conducteurs de Mazda contraints d’écouter la radio publique

Un bug bloque certains véhicules de la marque sur la fréquence de la station KUOW, et paralyse même parfois le système multimédia. Cette anomalie aurait été provoquée par la station de radio en cause.

Totalement privés de leur écran de bord

Selon le quotidien «Seattle Times» et d’autres médias locaux, cette anomalie touche plusieurs dizaines de propriétaires de Mazda. Certains ne peuvent plus changer de fréquence radio, bloquée sur 94.9 FM et la station KUOW, mais d’autres sont totalement privés de leur écran de bord, qui se réinitialise en permanence et les empêche donc d’accéder à la caméra de recul, au GPS, etc.