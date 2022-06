Suisse : Des conducteurs pourront rouler pour le boulot malgré un retrait de permis

Le Conseil fédéral a décidé d’assouplir la loi et de permettre sous conditions à certaines personnes dont le permis a été retiré de conduire pour des raisons professionnelles.

Un retrait de permis, pour un conducteur professionnel, c’est plutôt embêtant. Le Parlement avait accepté en 2019 une proposition du Parti socialiste et soutenue par tous les partis (sauf les Vert-e-s) pour donner plus de marge aux autorités et éviter la «double peine», à savoir un retrait de permis et un licenciement parce qu’on ne peut plus bosser.