Russie : Des conductrices de métro pour la première fois à Moscou

Pour la première fois, des femmes ont été engagées pour conduire les rames du métro moscovite, grâce à la modification d’une loi en septembre 2020.

«Durs efforts physiques»

L’interdiction de nombreuses professions aux femmes a suscité des critiques et un décret du ministère du Travail a en septembre 2020 réduit de 456 à une centaine le nombre de professions exclusivement reservées aux hommes.

L’argument selon lequel la conduite de rames de métro est dangereuse car elle implique de longues durées de travail en sous-sol a été critiqué car le métro emploie aussi des femmes pour le nettoyage, les caisses et la surveillance des escalators.

La précédente liste approuvée en 2000 excluait les femmes des emplois dans l’exploitation minière et la métallurgie, et leur interdisait aussi des professions comme conducteur d’autobus, marin, parachutiste, mécanicien automobile et même fabriquant d’instruments à vent.