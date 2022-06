Suisse : Des conseillers nationaux veulent cacher certaines pubs pour l’alcool

Zurich va interdire l’installation de nouveaux panneaux avec des marques de bières. Des conseillers nationaux sont favorables à une interdiction nationale, mais une majorité semble s’y opposer.

Évoquant la protection de la jeunesse et la prévention de la toxicomanie, le Conseil municipal de Zurich a décidé d’interdire, dès le mois de juillet, les nouvelles publicités pour la bière sur les façades des restaurants et des bars. Une décision qui devrait être mise en place à l’échelle nationale, estiment des conseillers nationaux du Parti évangélique (PEV) et du Parti socialiste (PS).