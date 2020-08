Des féministes ont fait part de leur étonnement et de leur colère mardi passé en raison d’un document officiel en ligne sur les agressions. La police s’excuse et s’explique.

Certaines personnes ont dénoncé un «paternalisme» à leur égard en raison des propositions énoncées. DR

«Ça suffit, on n’a pas à être discrète pour être libre.» La police fribourgeoise s’est fait remonter les bretelles sur les réseaux sociaux mardi passé, 25 août. En cause: un document officiel en ligne sur le site du Canton, intitulé «Informations et conseils en matière de prévention de la criminalité». Et notamment le chapitre consacré à la «Violence sexuelle contre les femmes».

Comme conseils vis-à-vis d’inconnus, on pouvait par exemple y lire: ne laissez jamais paraître que vous êtes une femme qui vit seule, si vous êtes seule ne faites jamais rentrer un inconnu dans votre appartement, ne sortez pas seule la nuit et n’empruntez pas des rues vides ou mal éclairées…

Logique culpabilisante

Certaines femmes ont très mal pris ces propositions d’attitude à adopter, et ont dénoncé un ton paternaliste et une logique culpabilisante, estimant que si elles ne suivaient pas ces conseils et se faisaient agresser, ce serait alors de leur faute: «Se taire et être transparente pour ne pas avoir d’ennuis.»

Quelques heures à peine après ce déchaînement de reproches, le document en ligne avait disparu mercredi matin du site de Fribourg. Les autorités sont-elles frileuses face aux critiques?

Un contenu conçu et publié il y a environ 10 ans

«Nous avons effectivement, via les réseaux sociaux, été rendus attentifs à cette publication et à son contenu qui n’était ni fondé, ni applicable, ni approprié et nous l’avons immédiatement supprimé de notre site internet, a déclaré jeudi à 20minutes.ch Martial Pugin. Chef de la communication et de la prévention de la police fribourgeoise, il précise que cette publication avait déjà été mise en ligne il y a environ 10 ans.

Regrets officiels exprimés