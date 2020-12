Plan de relance : Des conséquences «dévastatrices» si Trump ne signe pas

Après des mois de négociations, les parlementaires américains ont adopté lundi un plan de soutien à l’économie de quelque 900 milliards de dollars mais le président sortant l’a rejeté, provoquant l’inquiétude de Joe Biden.

Somme insuffisante

Mais le milliardaire républicain refuse pour l’instant de ratifier le texte. Il estime que les 600 dollars (environ 540 francs) prévus pour les plus bas revenus, une somme pourtant approuvée par son secrétaire au Trésor lors des négociations avec le Congrès, sont insuffisants et réclame que cette somme soit portée à 2000 dollars (environ 1800 francs) par adulte.

Un veto présidentiel aurait en effet des conséquences désastreuses pour des millions d’Américains, pour les PME et plus particulièrement pour les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du transport aérien, dont l’activité devrait une fois de plus pâtir de nouvelles restrictions aux déplacements face à l’explosion des infections de Covid-19.