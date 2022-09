Droit à l’avortement en Arizona : «Des conséquences potentiellement catastrophiques et dangereuses»

La justice de l’Etat américain a été critiquée par Washington, samedi, pour avoir décidé de remettre en vigueur des textes extrêmement restrictifs sur l’IVG datant de 1864 et 1901.

La porte-parole de la Maison-Blanche Karine Jean-Pierre a condamné samedi «les conséquences potentiellement catastrophiques, dangereuses et inacceptables» d’une décision vendredi de la justice en Arizona, qui selon les médias américains a réactivé une législation du 19e siècle interdisant presque totalement l’avortement.

«Des risques terribles»

«Si cette décision se confirme, le personnel de santé risquera jusqu’à cinq ans de prison s’il remplit son devoir de soin; des personnes ayant survécu au viol et à l’inceste seraient forcées de porter les enfants de leurs agresseurs; et des femmes (enceintes) ayant des problèmes de santé seraient confrontées à des risques terribles», a assuré Karine Jean-Pierre dans un communiqué.

Textes vieux de plus d’un siècle

La juge a, elle, estimé que la décision de la Haute Cour faisait table rase, et renvoyait le droit en la matière à ce qu’il était avant 1973. Cela a pour conséquence, selon plusieurs médias américains, de remettre en vigueur des textes extrêmement restrictifs datant de 1864 et 1901 -- avant que les Américaines n’aient le droit de vote et avant même que cet Etat de l’Ouest ne rejoigne officiellement, en 1912, les Etats-Unis.