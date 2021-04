Football : Des conséquences pour les clubs fondateurs

Les 12 organisations impliquées directement dans le projet de création de la Super Ligue doivent s’attendre à des conséquences additionnelles de la part de l’UEFA.

Aleksander Ceferin a adouci son discours

Plus tôt dans la journée, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin avait adouci son discours à l’égard des douze clubs dissidents (six anglais, trois italiens et autant d’espagnols) après les avoir sèchement rappelés à l’ordre en début de semaine, et menacés d’exclusion de plusieurs compétitions majeures.