Thaïlande: Des conservateurs proposent de légaliser les sex-toys

À la traîne dans les sondages, un parti conservateur thaïlandais a décidé de pimenter sa campagne pour les élections générales du mois prochain en proposant de légaliser les jouets sexuels, officiellement interdits dans le royaume. Malgré sa réputation de liberté sexuelle, la Thaïlande, à majorité bouddhiste, reste très conservatrice et les vibromasseurs, godemichés et autres appareils intimes y sont illégaux.

Baisse de la prostitution

Le Parti démocrate, royaliste, est le plus ancien parti de Thaïlande, à qui il a donné 4 premiers ministres mais il a fait un flop lors des élections de 2019 et est en baisse dans les sondages pour le scrutin du 14 mai. Le parti affirme qu’en plus de réduire la prostitution et le taux de divorce, la légalisation des stimulateurs érotiques permettra également de stimuler les finances publiques grâce aux taxes sur les appareils importés.