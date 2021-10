Bussigny (VD) – Des consommateurs privés d’eau pure

L’eau du robinet n’est plus aussi claire qu’avant pour certains habitants (illustration). Pixabay

Le phénomène touche une partie des habitants de Bussigny, mais aussi d’autres communes: l’eau qui sort de leurs robinets est de couleur jaunâtre. Certains trouvent même qu’elle ne sent pas bon et doivent acheter des bouteille s . Les autorités se veulent rassurantes et insistent sur le fait que le ur e au e st potable.

Ce désagréable problème est causé par la résolution… d’un autre problèm e. En avril 2019, Bussigny a c oupé ses sources, polluées par le décrié chlorothalonil. Le réseau a été connecté à celui de Lausanne , dont l’eau, plus douce car essentiellement pompée dans le Léman, provoque une réaction dans les tuyaux. Des particules de corrosion sont libérées et mises en suspension, indique la commune de l’ouest lausannois sur son site.

A bon entendeur (ABE) a fait analyser de l’eau sortie d’un robinet de Bussigny. Le résultat démontre une teneur en fer près de 5 fois plus élevée que ce qu’autorise l’ordonnance sur l’eau potable, affirme l’émission de la RTS.

Locataires démunis

La syndique Claudine Wyssa nous confirme q u’il n’y a pas de danger. « L’eau est conforme . C ette couleur ne vient pas du réseau communal qui a été rincé et assaini immédiatement» . Les conduites d ’ anciens bâtiments en seraient la cause . « Je comprends les locataires démunis et nous allons écrire aux propriétaires pour rappeler leur s responsabilité s» , réagi l ’élue de Bussigny.