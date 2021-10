Genève : Des consultations gratuites pour le «Movember»

Les HUG proposeront à la population masculine des dépistages gratuits du cancer de la prostate ou des testicules, le mois prochain.

Les m a ladies masculines dans le viseur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). À l’occasion de l’action «Movember», c eux-ci se mobilisent durant tout le mois de novembre pour inciter les hommes à se faire dépister, en particulier pour prévenir le cancer de la prostate et celui des testicules. Chaque vendredi, de 9h à 15h30, le Service d’urologie et le Centre du cancer de la prostate proposeront des consultations gratuites pour repérer des maladies cardio-vasculaires, le cancer et l’hypertrophie bénigne de la prostate et les tumeurs testiculaires. Chaque consultation, sur rendez-vous uniquement, durera une trentaine de minutes. Une palpation testiculaire et un toucher rectal seront réalisés si indiqués.