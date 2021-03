L’État de New York a annoncé, début février, la tenue de 300 shows gratuits à partir de début juin. Ils se dérouleront tout l’été. Hugh Jackman, Renée Fleming, Alec Baldwin, Chris Rock, Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker et Patti Smith font partie des artistes annoncés. Cette initiative a stimulé l’imagination des architectes d’un bureau, Marvel , situé dans le quartier de Tribeca. Leur idée consiste à utiliser des containers pour construire des scènes éphémères dans les rues du quartier des théâtres, explique le magazine en ligne Dezeen . La circulation routière ne serait interrompue que le soir. Durant la journée, les cyclistes et les voitures pourraient emprunter ces artères en roulant dessous.

À New York, le spectacle vivant est à l’arrêt depuis le 12 mars 2020 à cause de la crise sanitaire. Une telle interruption est un événement sans précédent dans la vie artistique locale, l’une des plus foisonnantes du monde auparavant. Beaucoup d’artistes et de professionnels dont le revenu dépend de ce secteur se sont retrouvés sans travail du jour au lendemain. Aujourd’hui, l’objectif est de relancer la machine.