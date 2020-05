Suisse

Des contes du monde pour s'évader à portée de clics

Plusieurs partenaires ont uni leurs forces en Valais pour proposer des histoires sous forme de capsules vidéo à la population.

Des contes du monde entier pour s'évader. C'est le projet commun de l'office de l'intégration de Sion et région, l'association des Rencontres d'ici et d'ailleurs et l'association Pépites d'or. Les capsules vidéo sont accessibles dès lundi à la population valaisanne.