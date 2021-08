Les doubles sens cyclables doivent être la norme

La Ville de Lausanne dit appliquer la loi sur la signalisation routière, «selon laquelle les doubles sens cyclables doivent être la norme, et non l’exception», souligne Valentina Andreoli, adjointe du chef du Service communal des routes et de la mobilité. Selon elle, «la visibilité est plutôt bonne sur le chemin de Lucinge, et malgré des gabarits localement étroits, les faibles charges de trafic ont permis d’envisager ce contresens». Cela présenterait un intérêt dans le réseau cyclable, car «il permet d’offrir un itinéraire qui évite les grands axes et un carrefour», ainsi qu’un intérêt pour l’accessibilité sans détour aux habitants de ce chemin. Secrétaire général vaudois de l’ACS, Xavier de Haller dénonce «la marche forcée des autorités lausannoises qui dégagent des espaces sur le domaine public pour les vélos de manière précipitée et sans consultation en amont», à l’image du bas de l’avenue d’Ouchy.