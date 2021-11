Genève : Des contrôles de police près de Moillesulaz

Les forces de l’ordre genevoises et haut-savoyardes ont mené une opération conjointe lundi matin, non loin de la frontière.

Passagers du tram et usagers de la Voie verte ont été contrôlés lundi matin. Une opération mixte des polices française et genevoise a été menée dans les Transports publics et sur le cheminement dévolu à la mobilité douce, à proximité de la frontière de Moillesulaz.