Brexit : Des contrôles suspendus en Irlande du Nord après des menaces

Les contrôles physiques introduits en Irlande du Nord en raison du Brexit ont été suspendus lundi dans les ports de Belfast et Larne après des menaces sur le personnel chargé de les mener, indiquent des sources concordantes lundi soir.

La collectivité locale du Mid and East Antrim Borough a annoncé qu’elle retirait «immédiatement» son personnel chargé des inspections au port de Larne en raison «d’inquiétudes pour leur sécurité». Cette décision intervient après une recrudescence de «comportements menaçants ces dernières semaines», avec notamment des tags «faisant référence aux tensions croissantes autour du protocole nord-irlandais et décrivant le personnel des ports comme des +cibles+», a souligné la collectivité dans un communiqué.

L’entrée en vigueur au 1er janvier du nouveau régime dû au Brexit a vu apparaître des contrôles douaniers pour les marchandises qui traversent la mer d’Irlande entre la province britannique et la Grande-Bretagne. Pour éviter le retour d’une frontière physique entre la province britannique et la République d’Irlande, membre de l’UE, qui risquerait de fragiliser la paix entre unionistes et républicains, l’Irlande du Nord fait toujours partie du marché unique européen.