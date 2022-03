Commémoration de la guerre d’Algérie : Des controverses et une réconciliation difficile

La France fête le 60e anniversaire des Accords d’Evian et de la fin du conflit en Algérie mais la date fait polémique car les violences se sont poursuivies bien au-delà du cessez-le-feu.

La France commémore samedi le 60e anniversaire des Accords d’Evian et du cessez-le-feu en Algérie, avec une cérémonie où le président Emmanuel Macron va de nouveau plaider pour un «apaisement» des mémoires. 200 invités ont été conviés à l’Elysée pour l’occasion. Mais la date du 19 mars 1962 fait polémique car les rapatriés estiment que les Accords d’Evian ne marquent pas la fin de la guerre d’Algérie en raison des violences qui se poursuivirent jusqu’à l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962 et se conclurent par l’exode de centaines de milliers d’entre eux vers la France.

Une étape sur le chemin de la mémoire

Consacrée par la loi en 2012 comme la «Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc», la date de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 19 mars 1962, continue à faire polémique aujourd’hui.