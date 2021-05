Inde : Des convalescents du Covid-19 agressés par le «champignon noir»

L’Inde fait désormais face à infection fongique rare et mortelle appelée «champignon noir», qui prolifère surtout parmi les convalescents du Covid-19.

L’Etat du Maharashtra a signalé à lui seul plus de 2000 cas, et le Gujarat, environ 1200. Delhi, Bangalore, Bombay ne sont pas épargnées et ouvrent des centres spécialisés. Selon la presse indienne, la «mycose noire», autre nom donné à la virulente maladie, a déjà fauché des centaines de vie en quelques jours à peine. Parmi les premiers symptômes, le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies évoque des maux de tête, un gonflement du visage, de la fièvre, et précise que son taux de mortalité est supérieur à 54%.