Neuchâtel: «Des corbeaux griffaient et piquaient les gens à coups de bec»

Ce qu’il faut faire dans un tel cas

Voici les bons réflexes à adopter si l’on se retrouve dans la position du lecteur neuchâtelois. «Il faut appeler les gardes-faune, c’est un cas pour eux. Idéalement, il faudrait voir si l’oisillon est capable de se déplacer seul et sinon, si l’on arrive à l’attraper, le placer plus haut dans l’arbre au pied duquel il est tombé», détaille Eva Inderwildi. Pour Chloé Pang, «il faut garder ses distances, éviter l’endroit pendant plusieurs jours, jusqu’à ce que l’oisillon soit capable de voler. Si la petite corneille est à un endroit malheureux, on peut la déposer dans un buisson proche, à condition d’accepter que les parents s’approchent le temps de la manœuvre.» Elle conseille également d’appeler la station de soins la plus proche pour faire une évaluation de la situation et déterminer si la jeune corneille a besoin d’aide. La Station ornithologique est, quant à elle, joignable au 041 462 97 00 pendant les heures de bureau.