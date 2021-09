Afrique du Sud : Des cornes de rhinocéros radioactives pour décourager les braconniers

Des scientifiques sud-africains étudient les moyens d’injecter des matériaux radioactifs dans les cornes de rhinocéros pour les rendre plus faciles à détecter aux postes-frontière.

Les braconniers ont tué au moins 249 rhinocéros en Afrique du Sud au cours des six premiers mois de l’année – 83 de plus qu’au cours du premier semestre 2020. Leurs cornes sont ensuite exportées illégalement en Asie, où elles sont très prisées à des fins traditionnelles et médicinales. L’injection d’une petite quantité de matériau radioactif dans les cornes de rhinocéros pourrait permettre de les détecter plus facilement sur les marchés de contrebande, a affirmé James Larkin, chercheur à l’Université de Witwatersrand, lors d’un séminaire en ligne organisé par l’Association nucléaire mondiale.