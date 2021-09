Manifestation - Des coronasceptiques pénètrent dans l’Hôpital cantonal fribourgeois

«Environ 50 personnes protestent contre l'utilisation du certificat Covid, a rapporté dimanche matin un lecteur qui se trouvait sur le site de l’Hôpital cantonal fribourgeois. L'ambiance était calme, mais les manifestants ne portaient pas de masque et ne gardaient pas leurs distances. Sur leurs pancartes, on pouvait lire «Liberté pour tous» et «Vos mesures vont tuer plus de gens que le virus.»