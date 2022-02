Suisse – Des coronasceptiques refusent de payer leurs impôts

La Suisse a récemment décidé de lever la totalité des mesures . Or les offices cantonaux des contributions risquent d’être confrontés encore pendant un moment à la pandémie. Car selon des recherches de la «Schweiz am Sonntag», un nombre grandissant de personnes refusent catégoriquement de remplir leur déclaration d’impôts. En effet, ces coronasceptiques ne voient pas pourquoi ils devraient payer pour des infrastructures publiques au même titre que les autres. Ils rappellent avoir été exclus de la vie publique au cours des derniers mois parce qu’ils n’étaient pas en possession d’un pass sanitaire.

Rappels, puis amendes

Dans le canton de Zurich, le phénomène serait plus sporadique. «Les gens nous appellent et adoptent un ton grossier et inapproprié», explique le porte-parole de l’office cantonal des contributions, Reto Flury. Dans le canton de Berne, les autorités reçoivent elles aussi de plus en plus de lettres de personnes rejetant l’obligation fiscale. Elles estiment que les autorités n’ont pas agi légitimement en fonction des mesures décidées par le Conseil fédéral pour lutter contre la pandémie, explique la porte-parole, Tanja Bertholet.