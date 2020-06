Tensions entre l’Inde et la Chine

«Corps-à-corps» meurtriers à la frontière: une première en 45 ans

Une violente confrontation entre les armées chinoise et indienne a fait plusieurs victimes au Ladakh. La frontière disputée par les deux puissances nucléaires est le théâtre de face-à-face tendus depuis le mois de mai.

Un officier et deux soldats indiens sont décédés dans l'affrontement, a annoncé l'armée indienne, en parlant de morts «des deux côtés».

«Désengagement» en cours

Des troupes des deux puissances nucléaires sont engagées depuis début mai dans plusieurs face-à-face tendus le long de leur frontière commune, principalement au Ladakh, et ont acheminé des milliers de soldats en renfort. Une crise que les parties affirment cependant vouloir «résoudre pacifiquement» par la voie diplomatique.

«Durant le processus de désescalade en cours dans la vallée de Galwan, une confrontation violente s'est produite la nuit dernière et a fait des victimes des deux côtés», a déclaré mardi un porte-parole de l'armée indienne.

Pour sa part, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a dit que «des troupes indiennes ont gravement violé le 15 juin le consensus bilatéral et franchi la frontière à deux reprises, avant de se livrer à des activités illégales et de provoquer et d'attaquer des soldats chinois, avec pour résultat une grave confrontation physique».