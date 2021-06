France : Des cosmétiques en vrac pour réduire les emballages

Les grandes marques françaises de produits de beauté ont présenté jeudi leur plan pour diminuer la quantité de plastique utilisée d’ici à 2025.

Quatre priorités ont été dévoilées jeudi pour réduire l'impact environnemental des produits cosmétiques, souvent accusés de polluer terre et océans. Le plan a été présenté par la Fédération des entreprises de la beauté (Febea), qui regroupe plus de 350 entreprises. D’ici à 2025, la faîtière se fixe comme objectif de baisser de 15% la quantité de plastique utilisée, en généralisant l’écoconception et en optant pour des formules concentrées et de grands formats.