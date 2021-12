beauté – Des cosmétiques tendance à petits prix

The Body Shop

Cette année, cette marque de cosmétiques adopte une nouvelle devise: #GiveWithJoy. Sous ce hashtag, on retrouve notamment Elnaz Golrokh, mannequin iranien, qui dévoile une partie des produits The Body Shop sur son compte Instagram.

The Body Shop se démarque en proposant de plus en plus d’emballages durables ainsi qu’en faisant des dons. Une partie des bénéfices des produits achetés entre le 1er novembre et le 31 décembre sont reversés à la Croix-Rouge suisse. Avec 13 fr. 95, vous pouvez déjà vous offrir – ou comme cadeau à vos proches – un coffret avec un gel douche et une crème pour le corps.