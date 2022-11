Lausanne: Des couleuvres tesselées se dorent la pilule en nombre à Ouchy 

«On a été témoins d’une sieste de serpents lundi midi à côté de la piscine de Bellerive, à Ouchy. On en a compté six au total! On était choquées!» raconte Maria, qui mangeait à quelques mètres de ces serpents avec une amie, quand un monsieur les a alertées de la présence de couleuvres tesselées. «Au début, on ne l’a pas cru. Jusqu’à ce qu’on les voie toutes! Ça devait être toute une famille, parce qu’il y avait aussi des petits», poursuit celle qui n’avait jamais croisé cette espèce auparavant. Ni à Lausanne, ni ailleurs.