Combats au Soudan: Des «couloirs humanitaires» ouverts pour évacuer les blessés

Trois humanitaires tués

Les responsables doivent être «traduits en justice au plus tôt», a réclamé dimanche le porte-parole du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. Ce dernier «condamne fermement» la mort de civils, dont celle de ces trois humanitaires, a ajouté son porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué. «Les locaux des Nations unies et d’autres organisations humanitaires ont également été touchés par des projectiles et pillés dans plusieurs endroits du Darfour», a-t-il regretté.