Droits de l’homme: Des couples homosexuels font condamner la Roumanie

Des couples roumains de même sexe ont fait condamner leur pays par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui a estimé, mardi, qu’en refusant de reconnaître légalement leur union, le pays violait leurs droits. Dans son arrêt, la Cour basée à Strasbourg a dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.

Procédure lancée par 21 couples

Vingt et un couples de même sexe avaient introduit des requêtes devant la CEDH en 2019 et 2020. Ils expliquaient qu’ils n’avaient pas pu accéder à de nombreux droits reconnus par la loi aux couples mariés. «Aucun des arguments avancés par le gouvernement pour justifier la restriction des unions légales au seul mariage hétérosexuel ne peut l’emporter sur l’intérêt des requérants à voir leurs relations reconnues», a indiqué la Cour.

Le bras judiciaire du Conseil de l’Europe a rappelé que les États membres sont tenus de fournir un cadre juridique – permettant une reconnaissance et une protection adéquates de la relation qui unit les couples homosexuels – et bénéficient d’une certaine latitude d’appréciation, quant à la forme de la reconnaissance et au type de la protection accordée.