Téléréalité: Des couples queers en vedette sur Netflix

Netflix vient de diffuser le premier teaser de la deuxième saison de «The Ultimatum» où l’on verra des couples uniquement queers.



Ainsi, l’univers de ce programme de téléréalité s’agrandit pour présenter davantage d’histoires d’amour. «Dans «The Ultimatum: Queer Love», cinq nouveaux couples, composés de femmes et de personnes non binaires, sont à la croisée des chemins dans leur relation, annonce le communiqué de presse. Un partenaire est prêt pour le mariage, l’autre peut avoir des doutes. Un ultimatum est lancé. Et dans un peu plus de huit semaines, chaque couple se mariera ou sortira après avoir chacun choisi de nouveaux partenaires potentiels qui changeront peut-être leur vie.»