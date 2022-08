Vaud : Des coups de feu ont été tirés à Chavornay

Mardi en début de soirée, des détonations ont retenti près de la Grand Rue de la localité. Une ambulance est intervenue et la police a bouclé le secteur.

Les secours étaient sur place, mardi en fin de journée. La police cantonale vaudoise a confirmé qu’une intervention était en cours et que la situation était sous contrôle et qu’il n’y avait aucun risque pour la population.

Plusieurs détonations ont été entendues mardi vers 19h dans le centre de Chavornay. Si certains ont cru à des pétards, d’autres évoquent «entre trois et six coups de feu», selon un lecteur. Les secours sont intervenus et la police a bouclé le quartier avec de la rubalise.