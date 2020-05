Coronavirus

Des courants évangélistes surfent sur la pandémie

En semi-confinement, les Suisses peuvent être tentés de se tourner vers des mouvements qui veulent leur apporter des réponses à leurs questionnements sur la condition humaine.

«Arcinfo» s'en fait l'écho dans ses colonnes ce vendredi. De drôles de flyers atterrissent dans les boîtes aux lettres ces derniers temps. «Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort» peut-on lire sur ce prospectus édité par Le Chemin et qui reprend ainsi un extrait de l'Apocalypse.