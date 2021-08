Covid-19 - Des courriers anti-vaccin dans les sacs des adolescents

L’association Le virus des libertés, composée d’avocats et de juristes suisses, et l’ONG Réinfo Santé Suisse International, regroupant des professionnels de la santé, ont diffusé un courrier à glisser dans les cartables des mineurs, dans lequel les parents indiquent qu’ils sont contre l’administration du vaccin contre la Covid-19 pour leur progéniture. Ils recommandent d’envoyer cette lettre type à l’enseignant et à la direction de l’établissement de l’enfant ainsi qu’au service infirmier scolaire, au médecin cantonal et à la direction de l’instruction publique du canton, qui s’exposent à une plainte pénale si l’ado se voyait tout de même injecter une dose.