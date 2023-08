Des courriers postaux «inutiles» agacent des payeurs de prime

«Les factures sont payées rapidement et vous bénéficiez d’un service prévenant de la part de nos centres clients. C’est mon exigence et c’est ce que vous pouvez attendre de moi et de la KPT». Début juillet, les assurés de la KPT ont tous reçu un feuillet comportant leur nom, par la Poste et sur du papier de haute qualité, où le CEO remercie les clients de leur patience après un début d’année mouvementé en raison de l’afflux massif de nouveaux assurés. Et c’est tout. Aucune annonce, juste un mot signé du patron.