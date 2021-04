Zurich - Des cours de formation continue pour imams

Avec son programme intitulé «Zurich Competence», le Canton propose aux imams un cours de formation continue sur mesure. Car, constatent les autorités, environ 100’000 musulmans vivent sur le territoire zurichois. Une étude menée par les Universités de Lucerne et de Fribourg montre que la communauté musulmane a un grand besoin de formation adéquate pour ses imams et autres intervenants.

Deux sessions de huit jours sont planifiées. Le cours permettra d’acquérir des compétences dans les domaines du contexte de la Suisse et du canton de Zurich, de la pédagogie, de la communication et du travail avec des groupes cibles spécifiques, ainsi que des réflexions théologiques en relation avec les défis actuels. Outre les blocs théoriques, il comprendra également des éléments pratiques tels qu’un court stage dans une institution, par exemple dans le domaine de l’administration ou des institutions éducatives et sociales. En outre, des documents didactiques serviront à former et à renforcer les compétences des imams dans le canton de Zurich.