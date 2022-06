DETECTION DES POINTS FAIBLES: Des crash-tests pour une sécurité  garantie

Il y a plus de 80 ans, les ingénieurs de DKW, l'une des quatre marques devenues plus tard Audi, soumettaient déjà systématiquement leurs véhicules à des crash-tests au nom de la sécurité. Les premières simulations de tonneaux ont eu lieu le 31 août 1938, puis une nouvelle fois le 29 octobre 1938 dans le quartier de Golm, à Potsdam. Il s'agissait des premiers crash-tests de l'histoire de l'automobile.

La petite F7 de DKW a été délibérément lancée en pleine descente en direction d'une rampe en bois dans le but de faire des tonneaux. Sous les yeux de spectateurs ébahis et d’un appareil photo, le véhicule a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser, le moteur toujours en marche et la carrosserie quasiment intacte. Cela a marqué une étape importante et la naissance de la sécurité routière pour la marque traditionnelle d'Ingolstadt et les voitures du monde entier.

Cadavres, sacs de sable et carcasses animales

Alors que les uns faisaient faire des tonneaux à leurs modèles grâce à la force de gravité, d’autres constructeurs payaient des pilotes d’essai plein de bravoure pour foncer droit dans le mur. En septembre 1959, Mercedes-Benz s’y est également mis, à Sindelfingen. Le premier crash-test de la marque à l’étoile a consisté en une collision entre une Mercedes-Benz 190 à aileron et un obstacle de 17 tonnes. Les portières côté conducteur avaient été retirées, afin de pouvoir filmer les mouvements des mannequins empruntés à un magasin voisin pour les besoins de l’essai. Trois autres «passagers» sous forme de sacs de sable se trouvaient également à bord du «véhicule accidenté». Il arrivait également que l’on utilise des cadavres d’animaux ou humains avant de recourir aux mannequins.

Mais revenons à Mercedes-Benz qui a enchaîné les crash-tests de mars à avril 1960 sur trois jours. De vrais accidents ont été simulés, notamment une collision entre un véhicule de la série W 111 avec le côté d’une berline de même type. On a en outre simulé de nouvelles collisions frontales et, pour la première fois, des tonneaux.

Qui dit sécurité, dit Volvo. Le constructeur suédois n’est peut-être pas le premier à avoir sacrifié ses modèles pour des essais de chocs, mais il a à chaque fois assuré le spectacle. En 1976, le gouvernement américain a acheté 24 exemplaires de la Volvo 240 et a réalisé les crash-tests sans doute les plus complets de l’histoire automobile de l’époque. Les Volvo ont donné entière satisfaction et ont été considérées dès lors comme les voitures les plus sûres au monde. À la suite de ces tests, Volvo est devenu officiellement la référence en matière de normes de sécurité pour tous les véhicules neufs aux États-Unis.

Les Suédois volants

Le crash-test de Volvo réalisé en novembre 2020 demeure légendaire et inoubliable. Pour le plus extrême jamais réalisé, les Suédois avaient fait tomber dans le vide plusieurs Volvo neuves suspendues à 30 mètres du sol par une grue. Qui a parlé de «Finlandais volants»?

Aujourd’hui, il est de bon ton chez les constructeurs automobiles de réaliser des crash-tests. Chez Audi, à Ingolstadt, on en réalise plus de 20’000 par an. Mercedes-Benz ne chôme pas non plus à ce niveau dans son centre de test de Sindelfingen. Volvo sacrifie au moins un modèle flambant neuf par jour dans son laboratoire de crash-tests du Volvo Cars Safety Center, à Göteborg.