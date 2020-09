Suisse : Des crédits avantageux pour les transports publics régionaux

Le Conseil des États a accepté ce mardi à l’unanimité de prolonger de dix ans le crédit-cadre de cautionnement de 11 milliards de francs pour les transports publics régionaux. Le Conseil national doit encore se prononcer.

2,6 milliards de cautionnements

Depuis 2011, des cautionnements de 2,6 milliards de francs et des engagements de 900 millions ont été accordés. Aucun défaut de paiement n’a été enregistré. Les frais de capitaux économisés ont permis de soulager la Confédération et les cantons, et donc les contribuables, d’environ dix millions de francs par an, a souligné la ministre des transports Simonetta Sommaruga.