Vaud: Des crémations déjà payées qui ne seront jamais honorées

Désespéré de toucher son argent

La vie n’a jamais fait de cadeau à Maurice. Alors, quand la Société vaudoise de crémation (SVC) a annoncé sa dissolution et que les membres seraient remboursés avec intérêts, le sexagénaire a cru apercevoir un rayon de soleil dans sa grisaille quotidienne. C’est que Maurice avait versé 1400 francs à la SVC il y a près de vingt ans. «À l’époque, j’avais un peu d’argent de côté et, le décès de mon père m’ayant fortement ébranlé, je voulais que tout soit réglé pour le jour où je partirais. Mais actuellement je n’ai même plus de téléphone, car je n’arrive plus à payer mon abonnement. Cet argent me ferait le plus grand bien, mais on refuse de me le rendre», témoigne le Vaudois.