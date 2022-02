Vaud : Des cris nocturnes de joie pris pour des cris de douleur

Une Sénégalaise a hurlé de bonheur après le sacre de son pays à la Coupe d’Afrique de foot, dimanche soir. Croyant qu’elle était battue, des voisins ont appelé la gendarmerie. Deux agents se sont rendus sur place.

Le sacre des Lions du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de foot, dimanche soir au Cameroun, n’est pas passé inaperçu dans un village viticole du Nord vaudois, où Sadio Mané compte une compatriote parmi le millier d’âmes qui y vivent. Responsable RH dans une banque genevoise, mariée à un Suisse et mère d’un garçon, Christine* a littéralement explosé de joie après le dernier tir au but victorieux des Lions. Un peu trop fortement. Certains de ses voisins ont cru entendre des bruits synonymes de violence conjugale et ont alerté la gendarmerie vaudoise.