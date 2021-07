Les potins de Cannes - Des cris pour Matt et Camille et des bisous qui dérangent

Des «Camille!» dans le public

Au final, on se déplace pour voir aussi un écran. Mais même si on ne les voit pas, ils sont à quelques mètres.

Des nuits pas si endiablées

Impactées par les gestes barrières face au Covid, les nuits du Festival de Cannes sont comme prévu nettement plus calmes, à l’image du très chic et sélect dîner donné par Chanel sur une plage de la Croisette. Sous les étoiles et les pieds dans le sable, dans une ambiance guinguette chic, 80 convives triés mardi soir sur le volet dont Leos Carax, Tilda Swinton, Marion Cotillard, Angèle, Charlotte Casiraghi, Nicolas Maury, Sébastien Tellier, la jurée Mati Diop et la productrice Mélita Toscan du Plantier.