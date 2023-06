Bâle: Des crochets transpercent la peau pour «flotter» en l’air

Trouer sa peau avec des crochets pour se suspendre dans les airs par les épaules: bienvenue dans le monde de la «body suspension». Une pratique qui flirte entre l’art et le rite spirituel et qui a ses adeptes, y compris en Suisse.

Un «shot d’adrénaline»

Interrogé, un habitué de la suspension corporelle explique que ce rite est avant tout une expérience spirituelle qui fait du bien. «La première fois surtout est un véritable shot d’adrénaline, détaille-t-il. C’est beaucoup moins douloureux que ça en a l’air.» Certains prérequis sont quand même recommandés: être en bonne santé physique et ne pas boire d’alcool ou prendre de drogue avant de se percer. «Il est extrêmement rare que la peau se déchire, précise-t-il encore. Si on ne bouge pas, on peut suspendre jusqu’à 150 kg sans problème.»