ni masculines, ni féminines: Des cuissardes dans une collection de mode non binaire

Des vestes de costumes, des longs manteaux en cuir et des bombers XXL combinés à des leggings, des mini-shorts et des cuissardes larges. Le tout porté indistinctement par des mannequins hommes et femmes. Voilà les ingrédients qui composent la collection VTMNTS printemps-été 2023 qui a été dévoilée mardi sur les réseaux sociaux sous la forme d’un défilé filmé. Le nom VTMNTS ne vous dit encore rien parce qu’il s’agit de la nouvelle ligne non binaire de la marque Vetements. Toutefois, retenez-le bien parce que ce label, fondé en 2013, donne le tournis à toutes les fashionistas et arbitre le trend sur la planète mode.

Non binaire est un terme désignant une personne qui ne se réclame ni du genre masculin ni du genre féminin.

Sur le plan stylistique, les looks colorés et sexy de cette première collection se démarquent de ce que la plupart des labels proposent aux personnes non binaires. Entendez des habits amples, rectilignes aux couleurs neutres qui sont généralement la trame de la mode unisexe. Le discours de VTMNTS rompt avec ce schéma éculé en se revendiquant non binaire.

Engagement en faveur des minorités

«VTMNTS représente l’égalité des sexes. Il est temps que la mode ne se concentre plus uniquement sur la mode féminine et masculine», déclare Guram Gvasalia, directeur artistique de la marque Vetements. «Il est temps que la minorité ait une voix et devienne la majorité. Le monde change et la mode devrait en faire autant.»

Un show à l’aéroport de Zurich

Le défilé a été filmé pour être diffusé sur le Net. Et il ne s’est pas déroulé n’importe où. Ce n’était pas dans une des capitales internationales de la mode, mais à Zurich. Plus particulièrement dans le nouveau centre des congrès de l’aéroport, inauguré au printemps 2021.

Le styliste Guram Gvasalia décrit le Circle Convention Center comme un bâtiment «magique». Les ombres portées de son imposante ossature dessinent des ombres sur le sol qui rappellent le code-barres qui sert de logo à VTMNTS. Le choix d’un tel écrin pour abriter le show s’explique par le fait que, depuis 2017, le siège et les ateliers de Vetements se situent non loin de là, dans le quartier industriel de Binz.