Action solidaire: Des culottes gratuites pour les plus précaires

Il ne s’agit pas ici de parsemer la ville de culottes flottant au vent, mais de venir en aide à des personnes démunies. «Dans le circuit de la seconde main, les sous-vêtements reçus sont souvent jetés pour une question d’hygiène et de dignité, explique Marie Nguyen, cofondatrice de WeDressFair, dans un post sur LinkedIn. Les associations doivent donc acheter du neuf. Pour une raison de coût et de temps, elles s’approvisionnent souvent en fast fashion.»

Basé sur le principe des cafés suspendus originaires de Naples – le terme suspendu signifiant en attente – on achète, symboliquement, une culotte pour 3 euros (3 francs) sur le site de l’association. Cette somme est ensuite comptabilisée dans une cagnotte grâce à laquelle WeDressFair achète des modèles – culottes, boxers, caleçons et chaussettes – dont la production s’inscrit dans un processus durable. «Pour y parvenir, on a rassemblé un collectif de marques de sous-vêtements écoresponsables, qui nous propose des remises, afin de nous fournir le maximum de sous-vêtements de qualité.» Parmi elles, citons, entre autres, le Slip Français, Organic Basic et Maline Bodywear.