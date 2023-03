TFX: Des coeurs brisés anonymes dans La Villa

La huitième saison de «La Villa» sera diffusée dès le lundi 3 avril 2023 sur TFX. Et pour la première fois dans l’histoire du programme, ce sont 14 cœurs brisés anonymes qui s’apprêtent à vivre cette expérience dans une magnifique maison de Puerto Morelos au Mexique.

Ils seront sept femmes et sept hommes, étudiants, éducatrice spécialisée, vendeuse, mannequin, créateurs de contenus, ou encore coach sportif, qui tenteront de se reconstruire et de passer l’éponge sur leurs anciennes histoires afin de pouvoir retrouver l’amour. Pour atteindre leur but, ils pourront compter sur les conseils avisés de Lucie Mariotti.