Postulat déposé à Lausanne

Le conseiller communal socialiste Musa Kamenica a déposé en octobre dernier un postulat prônant l’introduction de CV anonymes dans les fonctions publiques et les institutions subventionnées par la Ville de Lausanne. Selon lui, cette mesure permettrait de lutter contre les discriminations à l’embauche et de constituer une société plus égalitaire. Il rappelle par ailleurs plusieurs villes et collectivités publiques dans les pays scandinaves, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Belgique ont mis en place un tel instrument et ce avec succès.