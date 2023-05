Canton de Fribourg: Des cyanobactéries dans le lac de la Gruyère? Le chien sera autopsié

Ces dernières années, plusieurs chiens ont perdu la vie à la suite de baignades dans les lacs suisses. (image d’illustration) VQH/Odile Meylan

Les circonstances de la mort de Zao doivent être explicitées. Ce week-end, à Gumefens au bord du Lac de la Gruyère, ce chien est décédé, possiblement des suites d’une exposition aux cyanobactéries, un organisme naturel mais toxique qui prolifère dans l’eau.

Alertées, les autorités fribourgeoises ont ordonné une autopsie de la bête, bien que sa propriétaire y ait renoncé. Elles précisent qu’il est pour l’heure impossible de déterminer la cause du décès. «L’autopsie a été ordonnée car l’eau était à 15 degrés, et que, sur place, aucune turbidité de l’eau ou reste d’algues n’ont pu être constatées, explique Doline Abercrombie, chargée de communication du Service des affaires vétérinaires. De nombreuses raisons pouvant être la cause du décès, il est important de réaliser un diagnostic différentiel.» En attendant les résultats, des recommandations ont été mises à jour sur le site du Canton.

Trop de variétés pour avoir des certitudes

Plusieurs indices permettent en effet de détecter la probabilité de la présence des cyanobactéries, mais toujours sans certitude. «Elles sont toujours présentes au fond de l’eau, mais grandissent et remontent à la surface, en principe, lors de périodes chaudes. C’est le schéma classique, mais il existe tellement de variétés qu’on ne peut jamais exclure leur présence», explique Elise Folly, cheffe du secteur eaux superficielles pour le Canton.

Autre indice, la vue de «paquets» colorés ou filandreux à la surface. Mais «les cyanobactéries peuvent se trouver également dans une eau claire», tempère Doline Abercrombie. Des apparitions massives de certaines espèces ont déjà été relevées à Noël dans le Lac de Zoug et début janvier dans le Lac de Zurich. Le réchauffement global empire toutefois la situation, confirmait le Conseil fédéral cet hiver. «Une eau calme et chaude, un fort rayonnement solaire et des nutriments (azote et phosphore) en abondance sont favorables à la prolifération des cyanobactéries», écrivait-il alors.

«Nous recommandons donc la prudence, et d'éviter au maximum la baignade, surtout pour les jeunes chiens qui peuvent avoir tendance à jouer la gueule ouverte, ingérant ainsi plus facilement de l'eau.» En cas de baignade et de doute sur la qualité de l'eau, il est conseillé de rincer la bouche de son compagnon avec de l'eau claire, ainsi que son pelage, abondamment, pour éviter qu'il n'ingère de bactérie en se léchant. Et au moindre symptôme, c'est vers un vétérinaire qu'il faut se tourner.

Après plusieurs décès canins, en 2021, le Canton de Neuchâtel donnait ses recommandations pour éviter de nouveaux drames. 20min