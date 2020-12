Coronavirus : Des cyberattaques contre la chaîne logistique des vaccins

Le groupe informatique IBM a révélé jeudi qu’une série de cyberattaques avait ciblé la chaîne logistique des vaccins contre le coronavirus. Ceux-ci nécessitent que les doses soient stockées et transportées à de très basses températures. La direction générale de la fiscalité et des douanes, un service de la Commission européenne, a été l’une des cibles de ces attaques.

«Notre équipe a récemment découvert une campagne mondiale de hameçonnage («phishing») visant des organisations associées à la chaîne du froid liée au Covid-19», ont écrit dans un article de blog Claire Zaboeva et Melissa Frydrych, analystes pour IBM X-Force, un groupe de travail consacré à la cybersécurité.

Températures de -70°

La direction générale de la fiscalité et des douanes, un service de la Commission européenne, a été l’une des cibles de ces attaques. Des entreprises du secteur de l’énergie et de l’informatique basées en Allemagne, en Italie, en République Tchèque, en Corée du Sud et à Taïwan ont aussi été visées, d’après IBM.